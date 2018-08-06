Стала відома дата бою Усик – Белью
Промоутер британця Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) Едді Хірн, повідомив, що поєдинок його боксера проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (15-0, 11 КО) відбудеться 10 листопада.
За словами промоутера, ця дата влаштовує обидві сторони.
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"10 листопада. В одну ніч з поєдинком між Деніелом Джейкобсом і Сергієм Дерев'янченком. У нас є кілька варіантів, хто може прийняти бій", – сказав Хірн в інтерв'ю IFL TV.
Нагадаємо, що бій проти британця Тоні Белью відбудеться у Великобританії. Причина цього – відсутність арен критого типу в Україні.
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Джерело: 24 Канал
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