Стала відома дата перенесеного матчу "Маріуполь" – "Динамо"

9 серпня стала відомі дата проведення матчу 4-го туру УПЛ "Маріуполь"– "Динамо".

Дирекція УПЛ за погодженням з клубами затвердила дати матчів чемпіонату України та чемпіонату (U-21) між "Маріуполем" та "Динамо", інформує прес-служба УПЛ.

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Отже, датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату України "Маріуполь" – "Динамо" визначено 26 вересня 2018 року. Час початку зустрічі буде затверджено додатково. Також повідомляється, що датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату (U-21) "Маріуполь" – "Динамо" визначено 25 вересня 2018 року.

Нагадаємо, що у четвер, 9 серпня, "Маріуполь" в кваліфікації Ліги Європи зіграє з "Бордо" (початок – о 20:00).

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