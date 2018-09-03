Стало відомо коли запрацює аеропорт "Миколаїв"

Міжнародний аеропорт Миколаєва почне обслуговувати авіаперевезення вже у листопаді або грудні 2018 року.

Про це повідомило видання "Українські Новини" з посиланням на заяву президента асоціації Аеропортів України Перта Литвиненка.

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Рік тому ми тут були і бачили, як проходила реконструкція злітно-посадкової смуги, як працювали на смузі і на пероні. У терміналі не було ніякого виду і технологій, а через рік ми побачили, що тут все зроблено і аеропорт "Миколаїв" готовий до обслуговування повітряних перевезень, – сказав Литвиненко.

Він також зазначив, що аеропорт зможе запрацювати через 2-3 місяці.

За словами Липовенка, для роботи аеропорту необхідно поліпшити авіаційну безпеку.

На даний момент аеропорт "Миколаїв" не обслуговує регулярні польоти. Останній авіарейс було здійснено навесні 2013 року. У 2016 році аеропорт відключили від енергопостачання через борги.