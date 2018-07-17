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Стала відома можлива дата повернення Ломаченка в ринг

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко

Український боксер та чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 KO) не повернеться в ринг до кінця літа. Однак є інша дата його можливого бою.

Нагадаємо, напередодні сам Василь Ломаченко опублікував повідомлення про те, що він "повертається 25 серпня". А також запитав, чи здогадуються, хто його наступний суперник.

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Однак його менеджер Егіс Клімас спростував інформацію про те, що Василь вийде в ринг 25 серпня. А повідомленняя Ломаченка, за його словами, слід трактувати як те, що боксер може повернутися до США для підготовки до бою. Нагадаємо, зараз Ломаченко відновлюється після операції на плечі.

Щодо можливої дати поєдинку, то, за словами Клімаса, мова йде про 1-е або 8 грудня.

Теги: Бокс Василь Ломаченко Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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