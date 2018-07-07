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Стала відома причина катастрофи літака EgyptAir, що у 2016-му впав у Середземне море

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Літак Airbus A320-232 впав у Середземне море у травні 2016
Літак Airbus A320-232 впав у Середземне море у травні 2016 / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Французьке бюро з розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) оприлюднило причину катастрофи літака А320, який 19 травня 2016 року зник з радарів у Середземному морі.

Літак Airbus A320-232 авіакомпанії EgyptAir 19 травня 2016 року здійснював рейс за маршрутом Париж – Каїр і впав у Середземне море приблизно за 290 кілометрів від єгипетського міста Александрія.

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Всі 66 осіб (56 пасажирів та 10 членів екіпажу), які перебували на борту, загинули.

У доповіді BEA, яка була оприлюднена 6 липня, йдеться, причиною катастрофи літака рейсу MS804 році могла стати пожежа в кабіні пілота.

Внаслідок швидкого поширення вогню у кабіні пілота був втрачений контроль над повітряним судном,
– йдеться в документі.

Французькі слідчі підтверджують, що у переговорах пілотів йшлось про пожежу на борту.

На деяких уламках лайнера були виявлені сажа і "сліди високої температури".

Раніше сім'ї пасажирів, які загинули під час авіакатастрофи 19 травня 2016 року рейсу MS804 авіакомпанії EgyptAir, звинуватили в трагедії корпорацію Apple, оскільки, за однією з версій аварія сталася через загоряння iPad mini або iPhone 6S, який належав одному з пілотів.

Теги: авіація Розслідування Єгипет Новини Франції Катастрофа Пожежа
Джерело: 24 Канал
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