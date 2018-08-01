Стала відома причина відсутності Ярмоленка в останньому матчі "Вест Хема"

Український футболіст Андрій Ярмоленко не зіграв за "Вест Хем" в останньому спарингу проти "Майнца" (2:1) через мікротравму стегна.

Незважаючи на те, що пошкодження не є серйозним, тренерський штаб "молотобойців" вирішив не ризикувати українцем. Наступного тижня "Вест Хем" стартує в АПЛ, і до того часу гравець повинен відновитися, пише "Команда №1".

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До цього Ярмоленко вже пропустив три з шести товариських матчів "Вест Хема" перед стартом нового сезону. До цього він зіграв проти "Іпсвіча", "Престона" і "Уїкомба", в яких відзначився одним ассистом.

Нагадаємо, що 11 липня Андрій Ярмоленко офіційно змінив клуб, ставши гравцем англійського "Вест Хему".

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