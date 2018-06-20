Стала відома зарплата Мораєса в "Шахтарі"

Стала відома зарплата Жуніора Мораєса у новому клубі. Зарплатня бразильця у складі гірників буде такою ж, як у складі київського "Динамо".

Зарплата Жуніора у донецькому клубі становитиме 1,2 мільйона доларів за один календарний рік. Рівно стільки ж форвард отримував у складі "біло-синіх".

"Я завжди мріяв виступати за донецький "Шахтар", - сказав Мораєс одразу після переходу в новий клуб.

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Мораєс виступав за "Динамо" з 2015 року, на його рахунку 34 голи у 85 матчах. Також він встиг з київським клубом зіграти у плей-оф Ліги Чемпіонів, де підопічні Сергія Реброва поступились "Манчестер сіті".

Мораєс став першим гравцем за багато років, який напряму перебрався з київського "Динамо" у донецький "Шахтар".