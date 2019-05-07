05:58
7 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінський цинізм на 9 травня. Абсурдність медіа РФ, які мовчали про Шереметьєво
      Вєсті Кремля
      21:31, 6 травня
      Вєсті.UA: Нове сумне шоу Зеленського. Спіймай Ляшка, якщо зможеш
      Вєсті.UA
      19:06, 6 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Стала відомою пріоритетна версія катастрофи літака у "Шереметьєво"

      832 Читать новость на русском
      Слідчий комітет Росії вважає, що у катастрофі винні пілоти
      Слідчий комітет Росії вважає, що у катастрофі винні пілоти / Фото з відкритих джерел

      Після аварії російського літака Sukhoi Superjet 100, внаслідок якої загинула 41 людина, слідчий комітет відпрацював кілька версій причини авіакатастрофи. Наразі домінуючою версією у справі стала помилка пілотів.

      Видання "Коммерсант" повідомило, що слідство зараз також вивчає те, як наземні служби виконували свою роботу. За даними видання, вони, можливо, не оперативно відреагували на повідомлення про надзвичайну подію в аеропорту.

      Читайте також: Авіакатастрофа у "Шереметьєво": українка врятувалася дивом

      За словами офіційного представника Слідчого комітету Росії Світлани Петренко, підозри пілотів пов'язані з їх діями при посадці лайнера. Зазначається, що вони не відпрацювали пальне, через що літак зайшов на посадку на дуже високій швидкості, що й призвело до "жорсткої посадки" і займання. Наразі пілоти перебувають в лікарнях через отруєння чадним газом.

      Раніше Слідчий комітет Росії розглядав три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови. Наразі ж пріоритетною стала версія про помилку пілотів.

      Авіакатастрофа у російському "Шереметьєво" трапилась увечері 5 травня – під час аварійної посадки зайнявся пасажирський літак, що виконував рейс до Мурманська. Пожежа виникла у хвості авіасудна. На борту літака перебували 78 пасажирів, 41 людина з них загинула.

      За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Зауважимо, що російська влада повинна була заборонити або принаймні призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Що відомо про Sukhoi Superjet 100?Це регіональний реактивний пасажирський літак. Має він дві версії – для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3 тисяч кілометрів. Судно з 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International за участю кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.

      Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР і повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.

      Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

      Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати

      ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ АВІАКАТАСТРОФИ У "ШЕРЕМЕТЬЄВО": 

      blog_ava
      Чому не можна мити сиру курку
      6 травня
      976
      Теги: Новини Росії Авіакатастрофа в Шереметьєво авіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      6 травня , 22:10 Головні новини 6 травня: новий командувач ООС, деталі авіакатастрофи в РФ і пологи Меган Маркл
      1098
      Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      6 травня , 22:01 Кто вырвал Беларусь и Лукашенко из медвежьих объятий России?
      Злой Одессит 4005
      Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      6 травня , 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
      Олександр Бевза 2064
      Генпрокурор США обманул Конгресс?
      6 травня , 20:30 Генпрокурор США обманул Конгресс?
      Іван Яковина 1295
      Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      6 травня , 20:01 Нова газова криза для України: коли, чому та до чого готуватися
      Яніна Ткачук 2360
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук