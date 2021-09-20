Про аварію повідомили приблизно о 17:30. Авто зіткнулися незадовго до цього. Згодом на місце прибули медики та правоохоронці.

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Були травми різної важкості

Там зіткнулися автомобілі Chevrolet, Daewoo, Jeep і Audi. Постраждав лише водій Chevrolet. Його госпіталізували з травмами різної важкості.

По прибуттю слідчі почали встановлювати обставини цієї аварії. На фото з місця видно, що найбільше постраждав автомобіль чоловіка, який потрапив до лікарні. У нього сильно побилася передня частина зі сторони водія.



Один з автомобілів, які зіткнулися / Фото Патрульної поліції Харківщини

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