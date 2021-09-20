У Харкові сталася масштабна аварія з 4 авто: є постраждалі
Джерело:Newsroom
У Салтівському районі Харкова 19 вересня трапилася аварія одразу 4 автомобілів. Вони сильно побилися та один із водіїв потрапив до лікарні.
Про аварію повідомили приблизно о 17:30. Авто зіткнулися незадовго до цього. Згодом на місце прибули медики та правоохоронці.
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Були травми різної важкості
Там зіткнулися автомобілі Chevrolet, Daewoo, Jeep і Audi. Постраждав лише водій Chevrolet. Його госпіталізували з травмами різної важкості.
По прибуттю слідчі почали встановлювати обставини цієї аварії. На фото з місця видно, що найбільше постраждав автомобіль чоловіка, який потрапив до лікарні. У нього сильно побилася передня частина зі сторони водія.
Один з автомобілів, які зіткнулися / Фото Патрульної поліції Харківщини
Кілька гучних аварій нещодавно
- У Дністровському районі Чернівецької області 19 вересня жорстко зіткнулися мікроавтобус і мотоцикл. Внаслідок цього загинули 2 хлопців – 19 та 20 років. Вони були в момент аварії на мотоциклі.
- 18 вересня трапилася жорстка аварія на трасі під Білою Церквою. Там легковик Cherry Amulet з'їхав у кювет і перекинувся. Під час аварії загинули всі 3 пасажири цього автомобіля.
- На Сумщині 17 вересня автомобіль Toyota Highlander врізався у вантажівку DAF. Після цього одразу загинули 3 людей, які були пасажирами кросовера. Також постраждав водій авто, його госпіталізували в критичному стані.