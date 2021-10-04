Сталась пожежа в Одеській морській академії: назвали ймовірну причину – фото роботи ДСНС

В Одеській національній морській академії "Екіпаж" 3 жовтня сталася пожежа. Туди Одразу направили кілька авто рятувальників і вони почали гасіння. Згодом стало відомим, що саме спричинило займання.

Пожежа трапилася в 5-поверховій будівлі на вулиці Маловського, 10. Рятувальникам про це повідомили приблизно о 16:30. Люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Рятувальник гасить займання в Одеській морській академії / Фото ДСНС

Назвали ймовірну причину

До цього приміщення на території академії рятувальники відправилися негайно. Зазначають, що у цього інциденту був підвищений номер виклику. Згодом стало відомим, що пожежу спричинило коротке замикання.



Місце займання в Одеській морській академії / Фото ДСНС

Після приїзду рятувальники встановили, що горить кімната технічного призначення на 1 поверсі. Загальна площа загоряння становила 15 метрів квадратних. Для того, щоб повністю загасити полум'я, знадобилося приблизно 20 хвилин. До цього залучили 36 співробітників ДСНС.



Пожежники працюють в Одеській морській академії / Фото ДСНС

Інша пожежа в навчальному закладі

1 жовтня повідомили, що в Києві загорілася Інженерна гімназія в Дарницькому районі. Це сталося приблизно о 10 годині, коли там тривали уроки. Дим швидко охопив майже весь заклад та затягнув його дах.

Із закладу одразу почали евакуйовувати учнів і персонал. Згодом стало відомим, що в класах тоді були 1 500 учнів. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.