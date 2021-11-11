Перед матчем збірної спалахнула пожежа на стадіоні "Чорноморець": відео займання

В Одесі спалахнула пожежа в одному з приміщень головного стадіону міста. До "Чорноморця" одразу виїхали рятувальники. Слід зауважити, що це сталося за кілька годин до початку матчу зі збірною України з футболу.

Проте загоряння погасили ще до їх приїзду за допомогою вогнегасника. Про це повідомили журналістам у ДСНС Одещини приблизно о 13:30.

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Спалахнув офісний кулер

Попередньою причиною пожежі вважають займання офісного кулера. Люди внаслідок інциденту не постраждали. На відео, яке оприлюднили очевидці, помітно, що в момент загоряння йшло дуже багато чорного диму.

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Про те, що вогонь повністю загасили порошковим вогнегасником, повідомили приблизно через 5 хвилин. У цей момент туди вже прямували одразу 2 автомобілі ДСНС. Внаслідок інциденту почорніла частина вікон стадіону.

Рятувальники під стадіоном "Чорноморець" / Фото "Думская"

За кілька годин до матчу

Сьогодні о 19:30 на стадіоні відбудеться матч Україна – Болгарія. Наразі очікують, що туди прийде від 10 до 11 тисяч глядачів. Проте кількість може бути значно більшою, адже квитки ще продаються.

На матч впускатимуть лише за наявності сертифіката вакцинації. Однак виключенням є ті, хто нещодавно перехворів на коронавірус і має довідку про це від лікаря.