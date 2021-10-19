Сталась різанина в одеському хостелі: госпіталізували жителя Дніпропетровщини

В одному з одеських хостелів сталася різанина, в якій постраждав 33-річний житель Дніпропетровщини. Згодом виявилося, що в потерпілого виник конфлікт із земляком і той вдарив його ножем у груди.

Постраждалого одразу госпіталізували, а нападника затримали. Правоохоронці повідомили про цей інцидент 19 жовтня.

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Разом пили алкоголь

Чоловіки зупинилися в хостелі на Миколаївській дорозі. 26-річний чоловік навідався на вечерю до кімнати свого знайомого та вони почали розпивати спиртне. Проте згодом мешканці сусідніх кімнат почули крики цих постояльців.

Тому вони одразу викликали поліцію та швидку. Коли правоохоронці прибули, виявилося, що до конфлікту призвели взаємні образи. Про це слідчим розповіли самі учасники інциденту.



Ніж, яким порізали чоловіка / Фото Нацполіції

Що загрожує затриманому

Правоохоронці вилучили ніж на експертизу та оголосили підозру чоловікові. Цей випадок розслідують за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Якщо вину затриманого зможуть довести, йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

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6 вересня повідомили, що на Миколаївщині чоловік вбив ножем знайомого, з яким працював на будові. Після цього він замотав тіло в поліетиленову плівку, проте не встиг від нього позбутися.

Річ у тім, що конфлікт трапився, коли вони розпивали спиртне. Тому зловмисник був надто п'яним для того, щоб приховати сліди.