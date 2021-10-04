Інцидент трапився приблизно о 4 годині ночі 3 жовтня. Вже наступного дня повідомили, що поліція відкрила кримінальне провадження.

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Кого там побили

Конфлікт трапився біля клубу на вулиці 23 серпня. Згодом у мережі повідомили, що мовиться про заклад Galaktika. Постраждали 18-річний і 21-річний відвідувачі закладу.

По прибуттю правоохоронці не лише опитали свідків, а й зібрали речові докази. Наразі не розголошують, яка була причина сутички. На відео з місця було видно лише одного потерпілого. Він лежав із закривавленим боком посеред натовпу. Ми не додаємо цей запис із етичних міркувань.

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Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці почали розслідувати цей випадок за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 1 року виправних робіт. Проте також можливе накладання штрафу – до 850 гривень.

Інший випадок у місті

26 липня повідомили, що в дніпровському нічному клубі Bartolomeo сталася жорстка бійка. Там побили 2 чоловіків прямісінько на танцмайданчику. Слід зазначити, що охоронці закладу практично ніяк не реагували.

Потерпілі одразу знепритомніли, а в одного з них навіть були вибиті зуби. Правоохоронці тоді відкрили кримінальне провадження за цією ж статтею. Проте невідомо, чи покарали винних цього інциденту.