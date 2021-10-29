Про інцидент повідомили до ДСНС приблизно о 4:40. Загорілося кафе "Селена" на вулиці Берегова.

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Назвали причину загоряння

Коли рятувальники прибули, там уже горіло 80 метрів квадратних. Людей в закладі в цей момент не було, тому ніхто не постраждав.



Приміщення кафе "Селена", де сталась пожежа / Фото ДСНС

До ліквідації загоряння залучили 8 фахівців ДСНС і по 3 працівники з місцевих пожежних команд "Великодолинське" та "Кароліно-Бугаз".



Пожежники гасять пожежу на даху кафе / Фото ДСНС

Загасити цю пожежу вдалося приблизно о 6 годині ранку. Попередньою причиною інциденту вважають неправильне влаштування твердо-паливного котла.



Автомобіль пожежників на пожежі в кафе / Фото ДСНС

Схожа подія раніше

За день до цього в Дніпрі загорівся заклад, який спеціалізується на приготуванні бургерів. Він розташований на першому поверсі 5-поверхівки. Тому була загроза масштабного загоряння.

Працівники бургерної спершу намагалися все погасити вогнегасниками. Проте це було безрезультатно. Загоряння трапилося через несправність пічки на кухні закладу.