Тіло чоловіка затисло в понівеченому кузові, тому його довелося звідти діставати рятувальникам. Інші учасники аварії дивом практично не травмувалися.

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Легковики вилетіли на узбіччя / Фото телеграму Олега Єрмолинського

Не пропустив на виїзді

На місце події прибули патрульні та слідчі поліції. Вони почали встановлювати обставини цієї аварії. Попередньо відомо, що "Москвич" виїхав із другорядної дороги та надав перевагу Audi.



На дорозі залишилося багато уламків / Фото телеграму Олега Єрмолинського

Після цього вони зіткнули з радянським авто. Як наслідок Audi вилетіла на зустрічну смугу, де вже протаранила Mitsubishi, Dacia і Chevrolet.



Москвич під час аварії сильно пошкодився / Фото телеграму Олега Єрмолинського

На фото з місця видно, що 3 автомобілі після зіткнення викинуло на узбіччя. Один із них стояв окремо та біля нього лежало тіло загиблого.

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