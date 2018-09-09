"Сталевий кулак" України міцнішає": День танкових військ відзначали на фронті

9 вересня Україна святкує День танкових військ. Відзначають це свято і на фронті. Нагородити танкістів на Донбас прибув особисто міністр оборони.

В Україні – боєздатні танкові війська, модернізовані та готові до бою. Такі реалії здавались фантастикою у 2014 році.

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Про зміни на краще говорить не лише статистика міноборони, а й самі танкісти.

"Сталевий кулак" України міцнішає. Зростає рівень навченості танкістів і професіоналізм,

– ствердив військовослужбовець ЗСУ Роман.

Слова бійця підтверджує міністр оборони Степан Полторак.



Міністр оборони нагороджує українських танкістів на Донбасі

Мовляв, робота над посиленням танкових військ в Україні ведеться 24 години на добу та сім днів на тиждень.

Від того добровольця, який прийшов не одягнутий, не озброєний, але з бажанням захищати Україну у 2014 році – до дійсно справжніх професіоналів, які спроможні виконати будь яке завдання,

– пояснив шлях розвитку танкових військ України Андрій Кривошапко.

Андрій – командир танкового батальйону і на фронті з 2015 року.

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Зараз танковий потенціал такий, що окрім наявних танкових підрозділів у кожній бригаді міноборони дозволяє собі навіть утворювати певний резерв, який може у будь-який момент вирушити на допомогу передовим з'єднанням.