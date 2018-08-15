Стали відомі дати матчів за Суперкубок України

Баскетбольна Україна в очікуванні нового сезону. Вперше український баскетбольний сезон розпочнеться матчами за Суперкубок України.

Дебютний Суперкубок України розіграють у двох матчах (дві гри як одна). Його учасниками стануть діючі чемпіони України – "Черкаські Мавпи" та володар Кубку України – "Дніпро", повідомляє Федерація баскетболу України.

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Стартовий матч Суперкубка України відбудеться 23 вересня і стане першим офіційним матчем баскетбольного сезону в Україні. Друга гра відбудеться 30 вересня.

Господар першого матчу визначатиметься шляхом жеребкування. У п’ятницю (17 серпня) в офісі ФБУ відбудеться процедура жеребкування, на яку запрошені представники обох клубів.

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