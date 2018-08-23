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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Стали відомі деталі майбутнього бою Ломаченка

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Український боксер Василь Ломаченко матиме нагоду об'єднати пояси у легкій вазі. Наступним суперником українського хай-тека буде чемпіон WBO, який визначиться вже 25 серпня.

В рингу американського Грендейлу в титульному бою зброю схрестять Раймундо Бельтран і Хосе Педраса.

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Кожен з них своїм підписом зобов'язався провести наступний бій проти Ломаченка, запевнив промоутер українця Боб Арум.

Наш чемпіон через травму не боксував з травня цього року, коли завоював титул WBA у новій для себе ваговій категорії.

Зараз українець вже готовий до бою, у календарі Ломаченка є кілька дат для повернення в ринг ще цього року.

Теги: Новини спорту Бокс Василь Ломаченко
Джерело: 24 канал
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