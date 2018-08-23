Стали відомі деталі майбутнього бою Ломаченка
Український боксер Василь Ломаченко матиме нагоду об'єднати пояси у легкій вазі. Наступним суперником українського хай-тека буде чемпіон WBO, який визначиться вже 25 серпня.
В рингу американського Грендейлу в титульному бою зброю схрестять Раймундо Бельтран і Хосе Педраса.
Читайте також: Ломаченко показав спортзал у підвалі школи, в якому починав займатися боксом: відео
Кожен з них своїм підписом зобов'язався провести наступний бій проти Ломаченка, запевнив промоутер українця Боб Арум.
Наш чемпіон через травму не боксував з травня цього року, коли завоював титул WBA у новій для себе ваговій категорії.
Зараз українець вже готовий до бою, у календарі Ломаченка є кілька дат для повернення в ринг ще цього року.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі