Стали відомі деталі страшної аварії у Харкові

10 липня у спальному районі Харкова трапилась страшна аварія. Легковик і двоє мотоциклістів не розминулися на в'їзді у подвір'я, в результаті, двоє загинули. Свідками ДТП стали майже всі сусіди.

Удари та шум аварії чули мешканці кількох будинків на вулиці Миру. Зіткнення сталося майже під вікнами.

Читайте також: В страшній ДТП у Харкові загинули 2 мотоциклісти: фото з місця події

"Я була на кухні, чую "ба-бах", удар сильний. Я вискочила і побачила, що один мотоцикліст обличчям вниз лежить, а іншого відкинуло на тротуар", – згадує місцева жителька Марина.

Мотоциклісти та автівка рухалися по зустрічних смугах. Легковик повертав на подвір'я, і в цей момент у нього врізався перший мотоцикліст. За лічені секунди у перекинутий двоколісний врізався інший байкер.

Ми сиділи тут і побачили те, що відбувалось. Ми відразу вискочили, одна сусідка хотіла надати першу допомогу, але без результатів, тому що вже..., – розповіла місцева жителька.

Один із мотоциклістів загинув миттєво, іншого намагалися врятувати лікарі, та чоловік помер у швидкій, яка навіть не встигла від'їхати від місця аварії. За кілька хвилин під будинок, де розбилися чоловіки, приїхали знайомі байкерів. Говорять, загиблі Євген і Слава не були "гонщиками", за кермом їздили більше 4 років. Тож наголошують, причина аварії не перегони, мовляв водій легковика не пропустив мотоцикли. А ось місцеві жителі іншої думки. Щовечора чули ревіння мотоциклів.

Водія Nissan Qashqai госпіталізували, у нього травма ока. 38-річний чоловік їхав із дружиною та двома дітьми. Керманич саме повертав до будинку своїх родичів.



Мотоциклісти та автівка рухалися по зустрічних смугах



Обом загиблим не було 40 років

Попередньо очевидці говорять про те, що легковик не пропустив байкерів. Але точні причини смертельної аварії слідчі обіцяють назвати після експертиз. Вони і визначать, хто мав першим проїхати поворот. Обом загиблим не було 40 років. Керманичу іномарки оголосили підозру щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років тюрми.