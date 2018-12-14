Стали відомі імена фігурантів відео Нацполіціі про договірні матчі в Україні

Стали відомі фігуранти другого відео Нацполіціі про договірні матчі в українському футболі.

Ведучому шоу "ТаТоТаке" Костянтину Андріюку вдалося дізнатися імена дійових осіб ролику.

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У відео згадувалися арбітри Першої ліги Віталій Арановський і Дмитро Денисюк, інспектор Першої ліги і чемпіонату U-19 Юрій Буренко, асистент Першої ліги Юрій Вишневський, асистент Другої ліги Дмитро Сміляк, гравець "Балкан" Олександр Райчев і екс-футболіст ряду клубів першої ліги Володимир Козленко.

У справі про договірні матчі в Україні фігурують 57 епізодів за участю 328 осіб. Перше відео про масштабну корупцію в українському футболі за участю близько половини професійних клубів з'явилося в травні цього року. На даний момент розслідування триває.

Нагадаємо, що за даними Нацполіції, слідчі вже провели десятки обшуків та низку процесуальних заходів за фактами організації в Україні договірних матчів.

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