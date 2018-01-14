Стали відомі імена усіх суперниць українських тенісисток на Australian Open

Лідер української збірної Еліна Світоліна та двоє її колег по команді Катерина Бондаренко та юна Марта Костюк дізнались своїх перших суперниць на Australian Open.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться із сербкою Іваною Йоровіч, яка посідає 279 місце в рейтингу WTA.

Катерина Бондаренко (94-місце у рейтингу WTA) зійдеться на корті зі швейцарською тенісисткою Вікторією Голубич, яка займає 115-й рядок світового рейтингу.

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15-річна Марта Костюк, яка дебютуватиме на дорослому Australian Open, отримала у суперниці 25-й номер посіву – китаянку Пен Шуай.

Ще дві представниці України – Леся Цуренко та Катерина Козлова – дізнались імена своїх суперниць напередодні.

Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилась у своєму Instagram новенькою персиковою формою, у якій їй вже не терпиться вийти на корт.