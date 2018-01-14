16:37
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Стали відомі імена усіх суперниць українських тенісисток на Australian Open

14:51, сьогодні 421 Читать новость на русском
Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Getty images

Лідер української збірної Еліна Світоліна та двоє її колег по команді Катерина Бондаренко та юна Марта Костюк дізнались своїх перших суперниць на Australian Open.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зустрінеться із сербкою Іваною Йоровіч, яка посідає 279 місце в рейтингу WTA.

Катерина Бондаренко (94-місце у рейтингу WTA) зійдеться на корті зі швейцарською тенісисткою Вікторією Голубич, яка займає 115-й рядок світового рейтингу.

Дивіться також: Найтитулованішу тенісистку України прийняли за росіянку

15-річна Марта Костюк, яка дебютуватиме на дорослому Australian Open, отримала у суперниці 25-й номер посіву – китаянку Пен Шуай.

Ще дві представниці України – Леся Цуренко та Катерина Козлова – дізнались імена своїх суперниць напередодні.

Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилась у своєму Instagram новенькою персиковою формою, у якій їй вже не терпиться вийти на корт.

Can’t wait to wear my new @australianopen outfit @nikecourt #mostwanted

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Теги: Теніс Еліна Світоліна Австралія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ноздровської
 8 січня , 17:20
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
Скільки українців за півроку змінили громадянство на російське: вражаюча цифра
 26 липня 2017 , 13:15
Від математики до географії: тест на знання шкільної програми
 1 вересня 2017 , 16:01 29
Бій Усик – Хук: на дуелі поглядів німець штовхнув та грубо обізвав українця
 6 вересня 2017 , 19:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук