Стали відомі несподівані подробиці трансферу Шведа у "Селтік"
"Селтік" підпише вінгера "Карпат" Мар'яна Шведа на початку наступного тижня.
За інформацією видання Planetradio.co.uk, українця підпишуть на наступному тижні і відразу відправлять в оренду до літа.
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За словами головного тренера "Селтіка" Брендана Роджерса, зараз в команді достатньо вінгерів, але Мар'ян може отримати шанс влітку, коли хтось з них піде.
"Карпати" запропонували підписати Шведа за 2,27 млн євро. Шотландський клуб був готовий вступити в боротьбу за українця, якщо скоротить склад до кінця місяця.
Нагадаємо, що Мар'ян Швед не полетів на збір з "Карпатами" через переговори про трансфер. На рахунку 21-річного вінгера 8 голів і 2 асисти в Прем'єр-лізі в нинішньому сезоні.
Джерело: 24 Канал
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