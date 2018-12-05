Стали відомі нові подробиці стану Стівенсона, якого нокаутував українець Гвоздик

Лікар госпіталю в Квебеку Алексіс Тарджоні заявив, що стан Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) продовжує залишатися критичним, хоча і вважається стабільним для випадку боксера.

Слова лікаря цитує видання BoxingScene.

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Містер Стівенсон переніс операцію в ніч з суботи на неділю і після цього був поміщений у відділення інтенсивної терапії. Він переніс серйозну черепно-мозкову травму. В обставинах, що склалися його положення вважається стабільним, але воно критичне. Його стан вимагає дихальної допомоги, глибокої седації і спеціального неврологічного моніторингу,

– заявив спеціаліст.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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