17:48
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Стали відомі перші слова Зайцевої відразу після смертельної ДТП в Харкові

982
Дронов і Зайцева на судовому засідання у справі резонансної ДТП у Харкові
Дронов і Зайцева на судовому засідання у справі резонансної ДТП у Харкові / 057.ua

У Харкові під час судового розгляду доказів сторони захисту обвинувачених у смертельній ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої адвокат Дронова Сергій Перепелиця заявив про низку клопотань. Також сторона захисту надала на розгляд суду 2 відео з нагрудних камер патрульних, які працювали на місці аварії.

Про це повідомляє Depo.Харків.

Зокрема, на відео зафіксовано, як Зайцева каже патрульному, що у неї немає при собі документів і їх зараз повинні привезти. Також учасниця аварії просила дозволу сісти в автомобіль патрульних і стверджувала, що у її пасажирки є осколки в нозі. При цьому на відео було видно, що обоє дівчат пересуваються самостійно.

Читайте також: Резонансна ДТП у Харкові: з’ясувалося, що Зайцева таки їхала на червоний

Також Зайцева вимагала не знімати її.

"Можете не знімати, я викличу адвоката зараз", – заявила вона.

Адвокатка учасниці ДТП Юлія Козирь після перегляду наданого відео зазначила, що на записі не вказується, які саме документи повинні були привезти Зайцевій, тому не можна стверджувати, що вона була за кермом автомобіля без водійського посвідчення.

Перепелиця у свою чергу пояснив, що продемонстроване відео взято з камери патрульного, який раніше на допиті заявляв, що у Зайцевої при собі не було посвідчення водія.

За інформацією видання 057, на відео чутно і розмови поліцейських, які говорять: "Вона їхала на червоне". Також із запису стало відомо, що Зайцева просила: "Не кажіть мамі".

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.

Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.

Теги: Новини України ДТП у Харкові Аварії та ДТП Розслідування Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
сьогодні, 17:01 Темные времена настали давно, сейчас только началась активная фаза
Семен Кабакаєв 2754
Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
сьогодні, 16:01 Як вивести гроші із Webmoney: покрокова інструкція
260
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
3991
Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
сьогодні, 15:07 Об'єкт ненависті Москви: як світ реагує на вбивство Аркадія Бабченка
1815
Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
сьогодні, 15:01 Бабченко погиб в бою, а значит он был прав
Альфред Кох 499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук