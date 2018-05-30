Стали відомі перші слова Зайцевої відразу після смертельної ДТП в Харкові

У Харкові під час судового розгляду доказів сторони захисту обвинувачених у смертельній ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої адвокат Дронова Сергій Перепелиця заявив про низку клопотань. Також сторона захисту надала на розгляд суду 2 відео з нагрудних камер патрульних, які працювали на місці аварії.

Про це повідомляє Depo.Харків.

Зокрема, на відео зафіксовано, як Зайцева каже патрульному, що у неї немає при собі документів і їх зараз повинні привезти. Також учасниця аварії просила дозволу сісти в автомобіль патрульних і стверджувала, що у її пасажирки є осколки в нозі. При цьому на відео було видно, що обоє дівчат пересуваються самостійно.

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Також Зайцева вимагала не знімати її.

"Можете не знімати, я викличу адвоката зараз", – заявила вона.

Адвокатка учасниці ДТП Юлія Козирь після перегляду наданого відео зазначила, що на записі не вказується, які саме документи повинні були привезти Зайцевій, тому не можна стверджувати, що вона була за кермом автомобіля без водійського посвідчення.

Перепелиця у свою чергу пояснив, що продемонстроване відео взято з камери патрульного, який раніше на допиті заявляв, що у Зайцевої при собі не було посвідчення водія.

За інформацією видання 057, на відео чутно і розмови поліцейських, які говорять: "Вона їхала на червоне". Також із запису стало відомо, що Зайцева просила: "Не кажіть мамі".

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.



Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.