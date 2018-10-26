Стали відомі претенденти на звання кращого гравця тижня у Лізі Європи

УЄФА назвав чотирьох гравців, які претендують на звання кращого футболіста тижня в Лізі Європи за підсумками третього туру групового раунду турніру.

Претендентами стали: Міхаель Фрай ("Фенербахче"), Джованні Ло Чельсо ("Бетіс"), Рубен Лофтус-Чік ("Челсі"), Мунас Даббур ("Зальцбург").

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Даббур зробив дубль в матчі з "Русенборгом" (3:0), Лофтус-Чік оформив хет-трик у зустрічі з БАТЕ (3:1), Ло Чельсо забив гол і віддав результативну передачу у грі з "Міланом" (2:1). В активі Фрая також гол і результативна передача в матчі з "Андерлехтом" (2:2).

Нагадаємо, "Динамо" обіграло "Ренн" (2:1) а "Ворскла" мінімально здолала "Карабах" (1:0) в останньому турі Ліги Європи.

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