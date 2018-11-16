Стали відомі стартові склади у матчі Словаччина – Україна: є дебютанти
16 листопада у Трнаві збірна України зіграє матч Ліги націй проти Словаччини. Вже відомий стартовий склад "синьо-жовтої" дружини.
Зазначається, що вперше у складі України дебютує футболіст "Маріуполя" Андрій Борячук.
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Склад збірної України на матч проти Словаччини
Стартовий склад України: Бойко, Матвієнко, Кривцов, Бурда, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Маліновський, Циганков, Борячук;
Запасні: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, П'ятов, Швед, Буяльський, Миколенко, Макаренко, Пластун, Лунін;
Стартовий склад Словаччини: Дубравка, Пекарік, Шкртел, Шкріняр, Ганцко, Грегуш, Руснак, Куцка, Гамшік, Мак Зреляк.
За інформацією "Команди №1" Роман Яремчук не зможе вийти на поле в грі зі Словаччиною. У нападника виникли проблеми з м'язами спини.
Нагадаємо, що матч Україна – Словаччина розпочнеться 16 листопада о 21:45.
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