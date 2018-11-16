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      Стали відомі стартові склади у матчі Словаччина – Україна: є дебютанти

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      Словаччина – Україна: стартові склади
      Словаччина – Україна: стартові склади

      16 листопада у Трнаві збірна України зіграє матч Ліги націй проти Словаччини. Вже відомий стартовий склад "синьо-жовтої" дружини.

      Зазначається, що вперше у складі України дебютує футболіст "Маріуполя" Андрій Борячук.

      Читайте також: Словаччина – Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй

      Склад збірної України на матч проти Словаччини

      Стартовий склад України: Бойко, Матвієнко, Кривцов, Бурда, Караваєв, Степаненко, Зінченко, Коноплянка, Маліновський, Циганков, Борячук;
      Запасні: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, П'ятов, Швед, Буяльський, Миколенко, Макаренко, Пластун, Лунін;

      Стартовий склад Словаччини: Дубравка,  Пекарік, Шкртел, Шкріняр, Ганцко, Грегуш, Руснак, Куцка, Гамшік, Мак Зреляк.

      За інформацією "Команди №1" Роман Яремчук не зможе вийти на поле в грі зі Словаччиною. У нападника виникли проблеми з м'язами спини.

      Нагадаємо, що матч Україна – Словаччина розпочнеться 16 листопада о 21:45.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Ліга націй Словаччина
      Джерело: 24 Канал
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