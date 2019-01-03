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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Стали відомі суперники "Олександрії" на перших зимових зборах

      12 Читать новость на русском
      Володимир Шаран
      Володимир Шаран / fco.com.ua

      Стали відомі плани підготовки "Олександрії" до другої частини чемпіонату України. На перший збір "містяни" вирушать 22 січня.

      На першому зборі, який пройде в Туреччині, команда Володимира Шарана зіграє з болгарськими "Ботевом" і "Чорно Море", польською "Аркою", вірменським "Пюніком" і македонським "Вардаром".

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      Розклад матчів "Олександрії" на перших зимових зборах:

      26 січня – "Ботев" (Пловдів, Болгарія);

      28 січня – "Арка" (Гдиня, Польща);

      30 січня – "Черно море" (Варна, Болгарія);

      01 лютого – "Пюнік" (Єреван, Вірменія);

      02 лютого – "Вардар" (Скоп'є, Македонія).

      Нагадаємо, що в чемпіонаті України після 18 турів "Олександрія" займає третє місце.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол ФК Олександрія Спорт
      Джерело: 24 Канал
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