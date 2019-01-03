Стали відомі суперники "Олександрії" на перших зимових зборах

Стали відомі плани підготовки "Олександрії" до другої частини чемпіонату України. На перший збір "містяни" вирушать 22 січня.

На першому зборі, який пройде в Туреччині, команда Володимира Шарана зіграє з болгарськими "Ботевом" і "Чорно Море", польською "Аркою", вірменським "Пюніком" і македонським "Вардаром".

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Розклад матчів "Олександрії" на перших зимових зборах:

26 січня – "Ботев" (Пловдів, Болгарія);

28 січня – "Арка" (Гдиня, Польща);

30 січня – "Черно море" (Варна, Болгарія);

01 лютого – "Пюнік" (Єреван, Вірменія);

02 лютого – "Вардар" (Скоп'є, Македонія).

Нагадаємо, що в чемпіонаті України після 18 турів "Олександрія" займає третє місце.

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