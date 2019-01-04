Стали відомі суперники "Шахтаря" на першому зимовому зборі
Від 20 до 26 січня "Шахтар" проведе перший зимовий збір у турецькому Белеку. На цьому етапі міжсезонної підготовки заплановано два спаринги у "гірників".
Як повідомляється на офіційному сайті клубу, 22 січня підопічні Паулу Фонсеки зустрінуться зі сплітським "Хайдуком", а 26 січня – з чемпіоном Азербайджану "Карабахом". Початок матчів – 16:00 за Києвом.
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Другий збір "Шахтаря" триватиме від 29 січня до 7 лютого. У планах команди зіграти 5 контрольних матчів.
Джерело: 24 Канал
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