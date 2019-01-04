Стали відомі суперники "Шахтаря" на першому зимовому зборі

"Шахтар" зіграє два матчі на першому зборі / ФК "Шахтар"

Від 20 до 26 січня "Шахтар" проведе перший зимовий збір у турецькому Белеку. На цьому етапі міжсезонної підготовки заплановано два спаринги у "гірників".