Всі претенденти на "Золотий м'яч" 2018 року: імена

У понеділок, 3 грудня, відбудеться вручення "Золотого м'яча". Загалом на нагороду найкращого гравця світу від видання France Football претендують 30 футболістів.

До списку увійшли такі футболісти: Іван Ракітіч (Хорватія, "Барселона"), Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона"), Рафаель Варан (Франція, "Реал"), Серхіо Агуеро (Аргентина, "Манчестер Сіті"), Аліссон (Бразилія, "Рома" / "Ліверпуль"), Гарет Бейл (Уельс, "Реал"), Карім Бензема (Франція, "Реал"), Едінсон Кавані (Уругвай, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Реал" / "Ювентус"), Кевін де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Тібо Куртуа (Бельгія, "Челсі" / "Реал"), Роберту Фірміно (Бразилія, "Ліверпуль"), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетіко"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі"), Іско (Іспанія, "Реал"), Н'Голо Канте (Франція, "Челсі"), Гаррі Кейн (Англія, "Тоттенхем") , Уго Льоріс (Франція, "Тоттенхем"), Маріо Манджукич (Хорватія, "Ювентус"), Садіо Мане (Сенегал, "Ліверпуль"), Марселу (Бразилія, "Реал"), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Лука Модріч (Хорватія, "Реал"), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Ян Облак (Словенія, "Атлетіко"), Поль Погба (Франція, "Манчестер Юнайтед").

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Претенденти на Золотий м'яч 2018 року

Зазначимо, що володарі "Золотого м'яча" стануть відомі 3 грудня. У 2017 році "Золотий м'яч" виграв Роналду.

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