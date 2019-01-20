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      Стали відомі всі учасники баскетбольного Матчу зірок

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      Матч Зірок 2019 прийме Запоріжжя
      Матч Зірок 2019 прийме Запоріжжя / ФБУ

      26 січня у Запоріжжі відбудеться Матч зірок 2019. Вже відомі імена усіх 24 баскетболістів, які приймуть участь у цьому шоу.

      Спочатку вболівальниками були визначені стартові п’ятірки. Україну у цьому матчі представлятимуть три гравці "Дніпра" Олександр Мішула, Станіслав Тимофеєнко та Кирило Фесенко, а також два представники "Миколаєва" Віталій Зотов та Олексій Онуфрієв. Щодо легіонерів, то на паркет на старті вийде трійка із "Запоріжжя" Малік Трент, Майкл Холтон та Кіндал Хілл, а також Крістофер Коуклі з "Черкаських Мавп" та Делван Грем з "Політехніка".

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      Згодом свої імена щодо учасників матчу назвали і тренери команд Суперліги. Тож другі п’ятірки сформувалися таким чином: Олександр Кольченко ("Черкаські Мавпи"), Павло Крутоус ("Київ-Баскет"), Олександр Беліков ("Одеса"), Андрій Мироненко ("Запоріжжя") та Сергій Павлов ("Хімік") за "Зірок України. Деон Едвін, Кріс Джонс ("Хімік"), Моріс Крік ("Київ-Баскет"), Бредон Янг ("Черкаські Мавпи") та Телджон Кромер ("Політехнік") представлятимуть "Зірок Легіону".

      Ще чотирьох баскетболістів визначили організатори матчу. До команди "Зірки Легіону" приєднаються Кіт Омоера ("Миколаїв") та Марцис Вітолс ("Одеса"). Склад українських зірок поповнять Максим Пустозвонов ("Одеса") та В`ячеслав Петров ("Київ-Баскет").

      Нагадаємо, Матч зірок відбудеться у Запоріжжі в ПС "Юність" у суботу, 26 січня.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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