Стали відомі втрати окупаційних військ на Донбасі за тиждень
Попри домовленості про оголошення "великоднього перемир'я", російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військових. А також на лінії зіткнення зафіксована діяльність численних ДРГ.
Така діяльність окупантів не залишається без відповіді з української сторони. За даними "Інформаційного спротиву", з 2 до 10 квітня російські окупаційні війська втратили мінімум 5 осіб вбитими. По два загиблих у так званих "9 ошмсп мп" (Новоазовськ) та "3 омсбр" (Горлівка). Ще один загиблий – у "7 омсбр" (Брянка).
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За яких умов загинули окупанти – не повідомляється.
Джерело: 24 Канал
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