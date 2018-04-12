Стали відомі втрати окупаційних військ на Донбасі за тиждень

Попри домовленості про оголошення "великоднього перемир'я", російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій українських військових. А також на лінії зіткнення зафіксована діяльність численних ДРГ.

Така діяльність окупантів не залишається без відповіді з української сторони. За даними "Інформаційного спротиву", з 2 до 10 квітня російські окупаційні війська втратили мінімум 5 осіб вбитими. По два загиблих у так званих "9 ошмсп мп" (Новоазовськ) та "3 омсбр" (Горлівка). Ще один загиблий – у "7 омсбр" (Брянка).

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За яких умов загинули окупанти – не повідомляється.