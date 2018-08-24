Стали відомі жахливі подробиці стану здоров'я Міхаеля Шумахера

Родичі семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, який виявився паралізованим через травму п'ять років тому, розповіли про стан здоров'я спортсмена.

Шумахер регулярно тренується в басейні, але все ще не може ходити. Як розповідають родичі, Міхаель сильно страждає, він не може говорити і відчуває проблеми з пам'яттю. Близькі Шумахера кажуть, що він спілкується за допомогою жестів. Іноді, щоб стимулювати пам'ять, йому включають звук працюючого двигуна.

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"Коли ми садимо його в інвалідне крісло перед чудовою панорамою гір з видом на озеро, буває так, що плаче", – розповіли родичи гонщика.

Раніше повідомлялося, що дружині Шумахера довелося продати особистий літак Міхаеля, а також віллу чемпіона в Мерібелі за 30 мільйонів євро, щоб оплачувати послуги по відновленню його здоров'я. За процесом реабілітації стежать 15 медиків.

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