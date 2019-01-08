Сталін чи мир за будь-яку ціну: навіщо Кремлю комуніст Симоненко на виборах президента України

Висування як кандидата в президенти першого секретаря забороненої "Комуністичної партії України" Петра Симоненка означає певну злагоджену гру російських політичних сил.

Про це розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, повідомляє "Прямий".

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Він наголосив, що серйозно сприймати Симоненка не слід, оскільки той "завжди був політичним ляльководом і ніколи не був самостійною політичною фігурою". Однак у КВУ теперішнє бажання Симоненка бути кандидатом на виборах вважають "досить дивним".

Я думаю, що йдеться про певну злагоджену гру російських політичних сил. З одного боку, будуть балотуватися радикали, які відверто сповідують ідеї Сталіна, які використовують до української влади словосполучення "нацистська, злочинна" і так далі,

– сказав Кошель.

При цьому він наголосив, що на цьому фоні з’являться м’якші політичні сили, які будуть говорити, скажімо, про "мир за будь-яку ціну". Так вони виглядатимуть більш адекватними та поміркованими.

Нагадаємо, 3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула свого кандидата на пост президента – Петра Симоненка. Той подякував партійцям за довіру і заявив, що виборча кампанія буде "драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу".