Стало менше потенційних мерів Харкова: кого не буде у бюлетенях
Джерело:Суспільне
Один із кандидатів на пост мера Харкова Валерій Говоров 5 жовтня відкликав свою кандидатуру. Тепер його прізвища та ім'я не буде на виборчих бюлетенях.
Проте заставу майже 270 тисяч, яку чоловік вніс, він вже назад не отримає. Про це розповіла голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.
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Офіційно ще є кандидатом
Жінка також зазначила в спілкуванні з журналістами, що технічно Говоров поки ще залишається кандидатом. Рішення про його виключення мають ухвалити на засіданні 7 жовтня.
Журналісти намагалися отримати коментар політика щодо цього. Проте він спершу не брав слухавку, а потім пообіцяв розповісти про свої мотиви 6 жовтня – після повернення до Харкова з Києва.
Хто такий Валерій ГоворовЧоловік є депутатом Харківської облради від партії ОПЗЖ. Проте він балотувався в мери як самовисуванець.
Родом з Куп'янська, що на Харківщині. Раніше там працював на посаді секретаря міськради.
Інші кандидати на пост голови Харкова
Документи від потенційних мерів почали приймати 21 вересня. А отримали свої посвідчення перші 5 кандидатів ще 28 вересня. Саме в цей день офіційно розпочалася передвиборчі "перегони".
Наразі, окрім Говорова, кандидатами є й 12 інших осіб:
- Віктор Величков – колишній гендиректор підприємства "Агропартнер", а також колишній член "Партії регіонів".
- Олександр Кондрусик – противник євроінтеграції та був членом партії "Наш край".
- Микола Кукуріка – голова "Партії пенсіонерів". Кілька разів балотувався до Верховної Ради та міськради Харкова (не обирали жодного разу).
- Дмитро Маринін – колишній член "Партії регіонів", якого виключили звідти після звинувачення в корупції.
- Ігор Терехов – колишній заступник покійного Геннадія Кернеса та виконувач обов'язків мера Харкова.
- Михайло Добкін – колишній скандальний нардеп і ексрегіонал.
- Аліна Мустафаєва – заступниця директора компанії "Автоентерпрайз", яку очолює помічник нардепа Олександра Куницького.
- Костянтин Немічев – учасник війни на Донбасі, а також очільник регіонального осередку "Нацкорпусу".
- Володимир Плетньов – член "Партіх Шарія" та кандидат у нардепи від ОПЗЖ.
- Сергій Ряполов – колишній підприємець, який безрезультатно балотувався Харківської міськради.
- Олександр Скорик – підприємець і гендиректор "М'ясокомбінат "М'ясний". Активно підтримує декомунізацію.
- Денис Ярославський – колишній правоохоронець. За даними на 2019 рік, консультант з правової допомоги "Харківського проєктного інституту".