Стало менше потенційних мерів Харкова: кого не буде у бюлетенях

Один із кандидатів на пост мера Харкова Валерій Говоров 5 жовтня відкликав свою кандидатуру. Тепер його прізвища та ім'я не буде на виборчих бюлетенях.

Проте заставу майже 270 тисяч, яку чоловік вніс, він вже назад не отримає. Про це розповіла голова міської виборчої комісії Олена Матвієнко.

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Офіційно ще є кандидатом

Жінка також зазначила в спілкуванні з журналістами, що технічно Говоров поки ще залишається кандидатом. Рішення про його виключення мають ухвалити на засіданні 7 жовтня.

Журналісти намагалися отримати коментар політика щодо цього. Проте він спершу не брав слухавку, а потім пообіцяв розповісти про свої мотиви 6 жовтня – після повернення до Харкова з Києва.

Хто такий Валерій Говоров Чоловік є депутатом Харківської облради від партії ОПЗЖ. Проте він балотувався в мери як самовисуванець.



Родом з Куп'янська, що на Харківщині. Раніше там працював на посаді секретаря міськради.

Інші кандидати на пост голови Харкова

Документи від потенційних мерів почали приймати 21 вересня. А отримали свої посвідчення перші 5 кандидатів ще 28 вересня. Саме в цей день офіційно розпочалася передвиборчі "перегони".

Наразі, окрім Говорова, кандидатами є й 12 інших осіб: