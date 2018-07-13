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Стало відоме ім'я арбітра, який буде судити фінал ЧС-2018 Франція–Хорватія

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Нестор Пітана – головний арбітр фіналу ЧС-2018
Нестор Пітана – головний арбітр фіналу ЧС-2018

ФІФА визначила склад суддівської бригади на фінал чемпіонату світу 2018 року між Францією і Хорватією.

Головного арбітра фінального матчу назначено Нестора Пітана. Асистентами арбітра будуть також аргентинські судді Ернан Майдана і Хуан Белатті. Резервним рефері став Бьорн Куйперс з Нідерландів, а резервним асистентом – його співвітчизник Ервін Зейнстра, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Для Пітани цей матч стане п'ятим на турнірі. Він працював на матчі відкриття чемпіонату, в якому збірна Росії розгромила команду Саудівської Аравії з рахунком 5:0. Також він обслуговував гру групового етапу Мексика-Швеція (0:3), матч 1/8 фіналу Хорватія-Данія (1:1, 3:2 - по пенальті) і зустріч 1/4 фіналу Уругвай-Франція (0:2).

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2018 між командами Франції та Хорватії розпочнеться 15 липня о 18:00.

Теги: Хорватія Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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