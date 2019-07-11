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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Стало відоме ім'я бійця, що загинув під час обстрілу автоколони з главою Донецької ОДА

      1528 Читать новость на русском
      Загиблий під Гранітним військовий Антон Фака
      Загиблий під Гранітним військовий Антон Фака / Колаж 24 каналу

      Внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі 10 липня, загинув молодший сержант Антон Фака. Він був молодшим сержантом 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ.

      Раніше 24 канал повідомляв, що цього ж дня в районі Гранітного окупанти обстріляли кортеж новопризначеного глави Донеччини Павла Кириленка. В результаті попадання протитанкової ракети у вантажівку КрАЗ загинув 1 український військовий.

      Читайте також: Зухвалий напад, – Зеленський про смертельний обстріл авто ЗСУ та голови Донецької ВЦА

      "Загинув справжній патріот своєї країни – молодший сержант Антон Фака. Таким ми його і запам’ятаємо, як і те, хто це зробив", – повідомили на Facebook-сторінці бійці 406-ї бригади.

      Про те, що під Гранітним загинув саме Фака, повідомив журналіст Нараз Приходько. Військовий був родом з Миколаєва і мав усього 21 рік.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Павло Кириленко
      Джерело: 24 канал
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