Стало відоме ім'я бійця, що загинув під час обстрілу автоколони з главою Донецької ОДА

Внаслідок обстрілу проросійських бойовиків на Донбасі 10 липня, загинув молодший сержант Антон Фака. Він був молодшим сержантом 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗСУ.

Раніше 24 канал повідомляв, що цього ж дня в районі Гранітного окупанти обстріляли кортеж новопризначеного глави Донеччини Павла Кириленка. В результаті попадання протитанкової ракети у вантажівку КрАЗ загинув 1 український військовий.

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"Загинув справжній патріот своєї країни – молодший сержант Антон Фака. Таким ми його і запам’ятаємо, як і те, хто це зробив", – повідомили на Facebook-сторінці бійці 406-ї бригади.

Про те, що під Гранітним загинув саме Фака, повідомив журналіст Нараз Приходько. Військовий був родом з Миколаєва і мав усього 21 рік.