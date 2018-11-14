Стало відоме ім'я митрополита, який не підтримав постанову Синоду УПЦ МП

Митрополит Вінницький і Барський Симеон не підписав постанову Собору УПЦ МП. Незважаючи на тиск, який чинили на нього інші ієрархи, митрополит Симеон пояснив своє рішення тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.

Митрополит Симеон – єдиний з 83 учасників Собору Української православної церкви Московського патріархату не підписав постанову Синоду, повідомляють джерела видання LB.ua. Йдеться про постанову Собору єпископів УПЦ МП, який відбувся 13 листопада в Києво-Печерській Лаврі. Його учасники назвали недійсним і неканонічним рішення Синоду Вселенського патріархату про визнання предстоятеля УПЦ КП Філарета та Української автокефальної православної церкви Макарія канонічними єпископами, а також відмовилися приєднуватися до єдиної церкви, оскільки вважає, що автокефалія Україні не потрібна.

Нагадаємо, 13 листопада мала відбутися зустріч Порошенка із єпископатом УПЦ МП у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім. Проте єпископат УПЦ МП цього дня зібрався в Києво-Печерській Лаврі та провів екстренне засідання синоду. За результатом засідання собор єпископів УПЦ МП підтвердив свою готовність до зустрічі з Порошенком, але на церковній території.



Президент України Петро Порошенко після відмови у зустрічі від архієреїв УПЦ МП все ж провів перемовини з представниками цієї церкви, щоправда, лише з тими, хто підтримує надання Томосу Україні та створення Єдиної помісної церкви.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео