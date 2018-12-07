Стало відомо через що ряд клубів бойкотували збори української Прем'єр-ліги

Стала відома причина, по якій ряд клубів УПЛ пропустили загальні збори, на яких повинні були вирішити питання формату Прем'єр-ліги.

За інформацією "Футбол NEWS", половина клубів пропустили збори, адже знали, що на засіданні буде порушуватися питання про відставку глави Комітету з етики та чесної гри італійця Франческо Баранки.

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Зокрема, генеральний директор "Олімпіка", який прибув на збори, підтвердив, що клуб мав наміри під час засідання довести свою невинуватість у договірних матчах. Як відомо, саме Баранка займається розслідуванням договірних матчів в Україні.

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На загальні збори прибули представники шести клубів з 12, таким чином не вдалося зібрати кворум – вісім клубів.

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