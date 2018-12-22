15:57
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Стало відомо, чи зіграє Лунін проти "Реалу" у Кубку Іспанії

      174 Читать новость на русском
      Андрій Лунін не зіграє проти "Реалу"
      Андрій Лунін не зіграє проти "Реалу"

      Головний тренер Леганесу Маурісіо Пеллегріно підтвердив інформацію про те, що український голкіпер Андрій Лунін не зіграє в Кубку Іспанії проти "Реала".

      Зазначимо, Андрій Лунін орендований "Леганесом" саме у мадридського "Реала". За умовами орендної угоди український голкіпер не має права грати проти своєї команди.

      Читайте також: Лунін повернеться в "Реал" та стане другим воротарем, – Marca

      Оскар і Лунін – два гравці, які точно не вийдуть на матчі з "Реалом" у Кубку Іспанії. Будемо шукати інші варіанти,
      – цитує Маурісіо Пеллегріно Marca.

      Півзахисник Оскар також знаходиться в оренді з "Реала" і не може грати з тієї ж причини, що і Лунін.

      Нагадаємо, що Андрій вийшов у стартовому складі "Леганеса" на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не лише Верховна Рада: найяскравіші парламентські бої в країнах світу
      сьогодні , 15:30 Не лише Верховна Рада: найяскравіші парламентські бої в країнах світу
      Світлана Попова 145
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 09:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      сьогодні , 14:00 Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      Леонід Остальцев 727
      Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      сьогодні , 09:00 Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      Іван Яковина 1407
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Баскетбол: Тріумфальна серія "Сан-Антоніо" сягнула 9 матчів
       5 квітня 2012 , 11:43
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Хуанде Рамос відмовився продовжувати контракт із "Дніпром"
       22 травня 2014 , 13:12
      У володаря 3-х "Золотих м'ячів" виявили рак
       22 жовтня 2015 , 14:07
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук