Стало відомо, чи зіграє Лунін проти "Реалу" у Кубку Іспанії

Головний тренер Леганесу Маурісіо Пеллегріно підтвердив інформацію про те, що український голкіпер Андрій Лунін не зіграє в Кубку Іспанії проти "Реала".

Зазначимо, Андрій Лунін орендований "Леганесом" саме у мадридського "Реала". За умовами орендної угоди український голкіпер не має права грати проти своєї команди.

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Оскар і Лунін – два гравці, які точно не вийдуть на матчі з "Реалом" у Кубку Іспанії. Будемо шукати інші варіанти,

– цитує Маурісіо Пеллегріно Marca.

Півзахисник Оскар також знаходиться в оренді з "Реала" і не може грати з тієї ж причини, що і Лунін.

Нагадаємо, що Андрій вийшов у стартовому складі "Леганеса" на матч 1/16 Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано" і відзначився відбитим пенальті. Команда українського голкіпера вийшла в наступний раунд турніру, здобувши мінімальну перемогу, 1:0.

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