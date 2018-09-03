Стало відомо, чому друга сукня Меган Маркл не потрапить в музей

Після новин про те, що перша весільна сукня Меган Маркл протягом року буде виставлена у Віндзорському замку в якості пам’ятного весільного атрибуту, шанувальники почали хвилюватись, чи буде там і друге весільне плаття Маркл.

Про це повідомляють на Marie Claire.

Але за інформацією видання, на виставці "Королівське весілля: Герцог і Герцогиня Сассекські" буде виставлено багато речей з весільної церемонії принца Гаррі і Меган Маркл, але другої вечірньої сукні нареченої там не буде. Сама ж виставка триватиме у Віндзорському замку з 26 жовтня до 6 січня. А з 13 червня до 6 жовтня 2019 року експонати перевезуть до Холірудського палацу в Единбурзі.

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Меган Маркл і принц Гаррі відправляють на весільний прийом 19 травня

За словами організаторів події Royal Collection Trust, весільний прийом принца Гаррі і Меган Маркл, який традиційно відбувається ввечері для найближчих родичів та друзів, є приватним і непублічним заходом. Через це сукня бренду Stella McCartney залишиться у герцогині і не буде виставлена на загальний огляд.

Нагадаємо, що дизайнером першої весільної сукні Меган Маркл була знаменита дизайнерка Givenchy – Клер Вейт Келлер. Усіх шанувальників королівського подружжя вражала стриманість образу, оскільки сукня мала делікатний виріз, а на самому вбранні не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива.