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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Стало відомо, чому можуть перенести товариський матч Україна – Туреччина

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      Товариський матч Україна – Туреччина може відбутися в Анталії
      Товариський матч Україна – Туреччина може відбутися в Анталії

      Відомий футбольний експерт Ігор Циганик повідомив, що Україна може зіграти проти Туреччини в листопаді в Анталії через поганий прогноз погоди в Україні.

      Циганик розповів, що головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу має намір провести листопадовий товариський матч з Україною в Туреччині, а весняний – в будь-якому українському місті.

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      Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація,
      – написав Циганик.

      Нагадаємо, 20 листопада запланована товариська зустріч між збірними України та Туреччини.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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