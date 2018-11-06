Стало відомо, чому можуть перенести товариський матч Україна – Туреччина

Відомий футбольний експерт Ігор Циганик повідомив, що Україна може зіграти проти Туреччини в листопаді в Анталії через поганий прогноз погоди в Україні.

Циганик розповів, що головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу має намір провести листопадовий товариський матч з Україною в Туреччині, а весняний – в будь-якому українському місті.

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Мені зателефонував Луческу! Сказав, що ніколи не відмовлявся грати в Україні! Виявляється він першим запропонував Шевченку зіграти два товариських матчі! І справді перша гра мала бути в Україні, друга в Туреччині! Але з огляду на те, що в погодні умови прогнозуються не найкращі, Луческу попросив турецьку федерацію знайти можливість першу гру листопадову зіграти в Анталії, а другу - навесні в Україні! У будь-якому місті, яке запропонує українська федерація,

– написав Циганик.

Нагадаємо, 20 листопада запланована товариська зустріч між збірними України та Туреччини.

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