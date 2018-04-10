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Стало відомо, чому росіяни заявили про можливі теракти "українських диверсантів" на мосту в Крим

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Кримський міст
Кримський міст

Окупаційна влада запланувала урочисте відкриття мосту в Крим з території Росії на 9 травня. Але до цього часу міст ще не буде готовий для проїзду транспорту.

За даними "Інформаційного спротиву", проектувальники заявляють, що слід провести випробування, перед тим, як офіційно запускати автомобільне сполучення через кримський міст. Однак окупаційна влада планує відкрити міст "під дату" – 9 травня. І не має наміру переносити відкриття.

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Через це на мості будуть діяти обмеження. Спочатку не будуть пропускати автомобілі вагою понад 15 тонн, відтак весь вантажний транспорт буде змушений і надалі користуватися паромною переправою.

Також на початковому етапі буде заборонений постійний рух транспорту. Їх будуть запускати обмежену кількість з обох боків, зупиняючи рух на той час, поки автомобілі з однієї частини не переїдуть.

Відтак окупанти у випадку аварії чи техногенної катастрофи "убезпечили" себе заявами про можливі диверсії та теракти з боку "українських диверсантів", яких можна буде звинуватити у всіх негараздах.

Нагадаємо, керівник організації ОУН Микола Коханівський заявив про можливість підриву Керченського мосту, який будують російські окупанти. У Росії вже відповіли на такі погрози.

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". Завершити будівельні роботи планують до кінця 2018 року.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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