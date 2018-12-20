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      Стало відомо, де Моурінью може продовжити кар'єру після "Манчестер Юнайтед"

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      Жозе Моурінью може повернутися в "Реал"
      Жозе Моурінью може повернутися в "Реал"

      Один з кращих тренерів світу Жозе Моурінью, який був звільнений з "Манчестер Юнайтед", може повернутися в мадридський "Реал".

      Колишній футболіст "Реала" Предраг Міятовіч прокоментував можливе повернення Жозе Моурінью на "Сантьго Бернабеу".

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      Я не знаю ймовірності повернення у відсотках, але така можливість дійсно є. Чому я це кажу? Тому що я знаю, що Флорентіно Пересу подобається Моурінью і мені здається, що кожного разу, коли "Реал" змінював тренера, він тримав з ним контакт. Слідкуйте, це дійсно можливо,
      – сказав Міятовіч у інтерв'ю Cadena SER.

      Керівництво "вершкових" контактувало з португальцем і його агентом ще в жовтні, коли з поста головного тренера "Реала" був звільнений Хулен Лопетегі.

      Мадридський клуб хоче призначити Моурінью головним тренером команди вже в літнє міжсезоння. Таким чином, "вершковим" не доведеться платити "МЮ" компенсацію в розмірі 5 мільйонів євро.

      Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

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      Теги: Спорт Футбол Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Реал
      Джерело: 24 Канал
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