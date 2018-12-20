Стало відомо, де Моурінью може продовжити кар'єру після "Манчестер Юнайтед"

Один з кращих тренерів світу Жозе Моурінью, який був звільнений з "Манчестер Юнайтед", може повернутися в мадридський "Реал".

Колишній футболіст "Реала" Предраг Міятовіч прокоментував можливе повернення Жозе Моурінью на "Сантьго Бернабеу".

Читайте також: "Манчестер Юнайтед" офіційно представив нового тренера

Я не знаю ймовірності повернення у відсотках, але така можливість дійсно є. Чому я це кажу? Тому що я знаю, що Флорентіно Пересу подобається Моурінью і мені здається, що кожного разу, коли "Реал" змінював тренера, він тримав з ним контакт. Слідкуйте, це дійсно можливо,

– сказав Міятовіч у інтерв'ю Cadena SER.

Керівництво "вершкових" контактувало з португальцем і його агентом ще в жовтні, коли з поста головного тренера "Реала" був звільнений Хулен Лопетегі.

Мадридський клуб хоче призначити Моурінью головним тренером команди вже в літнє міжсезоння. Таким чином, "вершковим" не доведеться платити "МЮ" компенсацію в розмірі 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера команди Жозе Моурінью після поразки "Ліверпулю" в чемпіонаті Англії.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24