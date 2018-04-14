Стало відомо, де перебуває Асад після ракетного удару по Сирії: відео
У суботу, 14 квітня, президент Сирії Башар Асад прибув до президентської резиденції після ракетного удару по військових базах його країни силами США, Франції і Великобританії.
Про це у Twitter повідомляє прес-служба адміністрації сирійського президента.
Зазначимо, 11 квітня повідомлялося про те, що сім’я президента Сирії Башара Асада планує втекти до іранського Тегерану.
Прес-служба Асада також опублікувала короткий відеозапис, на якому видно, як президент Сирії прогулюється порожньою залою будівлі адміністрації президента.
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Зазначимо, що відео підписане "Ранок стійкості".
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.
Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.