Стало відомо, де пройде Чемпіонат світу з футболу у 2026 році

Чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше відбудеться одразу в трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Спільна заявка цих трьох країн зібрала майже 2/3 голосів усіх членів ФІФА.

Як повідомляє ВВС, на 68-му Конгресі ФІФА в Москві визначився господар фінального турніру ЧС-2026. На проведення турніру претендувало 2 заявки – спільна заявка від трьох північноамериканських країн, а також від Марокко.

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В голосуванні взяли участь 200 з 211 членів ФІФА. За спільну заявку Канади, США та Мексики проголосували 134 федерації, заявка Марокко отримала 65 голосів. Делегація Того від голосування утрималася.

The moment it was announced by FIFA that the US, Mexico and Canada will jointly host the 2026 World Cup, beating Morocco https://t.co/VeJbtFCC6v pic.twitter.com/QpFb96ljaL — BBC News (World) (@BBCWorld) 13 червня 2018 р.

Зазначимо, це буде перший випадок в історії, коли фінальний турнір чемпіонату світу пройде відразу в трьох країнах. Раніше, у 2002 році фінальну частину чемпіонату світу провели в Японії та Південній Кореї.

Нагадаємо, у 2022 році чемпіонат пройде у Катарі.