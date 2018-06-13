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Стало відомо, де пройде Чемпіонат світу з футболу у 2026 році

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Чемпіонат світу з футболу-2026 пройде в Канаді, США та Мексиці
Чемпіонат світу з футболу-2026 пройде в Канаді, США та Мексиці / sportingkc.com

Чемпіонат світу з футболу у 2026 році вперше відбудеться одразу в трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Спільна заявка цих трьох країн зібрала майже 2/3 голосів усіх членів ФІФА.

Як повідомляє ВВС, на 68-му Конгресі ФІФА в Москві визначився господар фінального турніру ЧС-2026. На проведення турніру претендувало 2 заявки – спільна заявка від трьох північноамериканських країн, а також від Марокко.

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В голосуванні взяли участь 200 з 211 членів ФІФА. За спільну заявку Канади, США та Мексики проголосували 134 федерації, заявка Марокко отримала 65 голосів. Делегація Того від голосування утрималася.

Зазначимо, це буде перший випадок в історії, коли фінальний турнір чемпіонату світу пройде відразу в трьох країнах. Раніше, у 2002 році фінальну частину чемпіонату світу провели в Японії та Південній Кореї.

Нагадаємо, у 2022 році чемпіонат пройде у Катарі.

Теги: Новини України Новини спорту ФІФА
Джерело: 24 Канал
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