Стало відомо, де "Шахтар" зіграє з "Айнтрахтом" у Лізі Європи

14 лютого 2019 року донецький "Шахтар" зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Суперником донеччан стане німецький "Айнтрахт". Перший матч "гірники" зіграють на власному полі.

Як йдеться на сайті УЄФА, матч відбудеться у Харкові на стадіоні "Металіст". Початок зустрічі о 22:00.

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Нагадаємо, свій останній матч на груповому етапі Ліги чемпіонів 12 грудня 2018 року проти французького "Ліона" "Шахтар" був змушений провести у Києві, адже у Харківській області діяв воєнний стан. Тоді матч закінчився з рахунком 1:1, і український клуб вилетів з Ліги чемпіонів.

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