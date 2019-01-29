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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Стало відомо, де та коли українець Гвоздик проведе перший захист титулу

      82 Читать новость на русском
      Олександр Гвоздик повернеться на ринг 30 березня
      Олександр Гвоздик повернеться на ринг 30 березня / rbc.ua

      Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе свій наступний бій 30 березня.

      За інформацією BoxingScene, суперник українця ще невідомий. А ось місце вже теж заплановано – Філадельфія, США.

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      Суперник Гвоздика поки невідомий, однак, американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра, але WBC дозволив українцю спочатку провести добровільний захист.

      Українець завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

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      Теги: Спорт Олександр Гвоздик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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