Стало відомо, де та коли українець Гвоздик проведе перший захист титулу
Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе свій наступний бій 30 березня.
За інформацією BoxingScene, суперник українця ще невідомий. А ось місце вже теж заплановано – Філадельфія, США.
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Суперник Гвоздика поки невідомий, однак, американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра, але WBC дозволив українцю спочатку провести добровільний захист.
Українець завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.
Джерело: 24 Канал
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