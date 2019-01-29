Стало відомо, де та коли українець Гвоздик проведе перший захист титулу

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведе свій наступний бій 30 березня.

За інформацією BoxingScene, суперник українця ще невідомий. А ось місце вже теж заплановано – Філадельфія, США.

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Суперник Гвоздика поки невідомий, однак, американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра, але WBC дозволив українцю спочатку провести добровільний захист.

Українець завоював пояс 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО) і готовий повернутися в ринг вже через чотири місяці.

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