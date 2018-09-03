Стало відомо, де "Ворскла" гратиме матчі Ліги Європи проти "Арсеналу", "Спортінгу" та "Карабаху"

Вже 20 вересня полтавська "Ворскла" стартує у груповому етапі Ліги Європи матчем проти лондонського "Арсеналу" на виїзді. А 4 жовтня прийматиме португальський "Спортінг".

Головне питання, яке стояло перед уболівальниками – де гратиме домашні матчі "Ворскла". Адже в УЄФА висунули ряд вимог до клубного стадіону. Серед них – турнікери на вході та освітлення.

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Варто додати, що такі проблеми на лише на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського. Саме через це луганська "Зоря" два сезони поспіль не могла грати у Запоріжжі на "Славутич арена", а "мандрувала" по Україні – до Одеси на стадіон "Чорноморець" та до Львова на "Арену Львів".

Однак полтавчанам вдалося вирішити проблему зі стадіоном, і його допустили до проведення матчів групового етапу Ліги Європи.

"На організаційних зустрічах під час жеребкування стала відома важлива новина – стадіон "Ворскла" підтверджений у якості домашнього для "Ворскли". Звісно для того, щоб отримати таку бажану 4 категорію доведеться ще виконати кілька робіт по вдосконаленню арени, але у "Ворсклі" впевнені, що все зможуть зробити", – йдеться в повідомленні на сайті "Ворскли".

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